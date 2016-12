Dem Publikum kräftig eingeheizt

28. Christmas Rock in der Seesener Aula war ein voller Erfolg!

Die Organisatoren des Musicpoint Seesen blicken auf eine absolut geglückte Christmas-Rock-Veranstaltung mit Super-Stimmung zurück.

Die Newcomer „As Good As New“ und „Gluthoden“ heizten das Publikum am Sonnabend ordentlich ein und die Party-Routiniers von „Dustpipe“ sorgten mit einem Ritt durch die Rockmusik der letzten 40 Jahre für einen ehrwürdigen Abschluss. Einen ganz besonderen Ohrenschmaus lieferten die wieder erstarkten Local Heroes von „Daily Milk“, die zuletzt im Sommer 2004 in Seesen zu sehen waren und trotz langer Bühnenabstinenz eine beachtliche Fangemeinde vor die Bühne der Aula holte. Der Musicpoint Seesen freut sich über eine friedliche Veranstaltung und die weiterhin steigenden Zuschauerzahlen. Ein ausführlicher Bericht zum 28. Christmas Rock folgt.