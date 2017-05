Der Arbeitsweg wird zur Fitness-Strecke

Mitmachaktion für Berufstätige: „Mit dem Rad zur Arbeit“

Arbeitnehmer, die regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, starten fitter und frischer in den Arbeitstag als solche, die das Auto wählen. Zudem entfallen Parkplatzsuche und Tankstellenbesuche. Das schont die Nerven und den Geldbeutel.Diese positiven Effekte macht sich die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ zunutze. Anfang Mai ist sie gestartet, noch bis zum 31. August sind alle Berufstätigen in Seesen und Umgebung aufgerufen, den Arbeitsweg wenigstens 20-mal mit dem Fahrrad zurückzulegen – allein oder im Team mit bis zu vier Kollegen. Auch Pendler, die zum Bahnhof oder zur Bushaltestelle radeln, können mitmachen. Die zurückgelegte Streckenlänge spielt dabei keine Rolle. Sieger sollen am Ende der Aktion die eigene Fitness und die Umwelt sein.„Mit dem Rad zur Arbeit“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der AOK Niedersachsen und des ADFC. Unterstützt wird die Initiative vom Niedersächsischen Sozialministerium, den Unternehmerverbänden sowie dem Deutschen Gewerkschaftsbund. „Zum 14. Mal bringt diese Aktion mehr Bewegung in den Alltag. Es verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und hilft Arbeitnehmern dabei, fit zu bleiben“, erläutert AOK-Regionaldirektor Rainer Rinne. Davon profitiere nicht nur jeder Einzelne, sondern auch der Arbeitgeber. Denn angesichts des demografischen Wandels sei eine gesunde Belegschaft ein wichtiger Aspekt der Fachkräftesicherung. Im Vorjahr beteiligten sich landesweit 28.000 Radler.Die Teilnahme ist ganz einfach: Die kostenlose Teilnahme erfolgt online unter www.mdrza.de/nds oder alternativ mit dem Aktionskalender, der in allen AOK-Servicezentren oder den beteiligten Firmen erhältlich ist. Unter allen eifrigen Radlern werden attraktive Einzel- und Teampreise verlost – beispielsweise Städtereisen, Sicherheitsschlösser, Radtaschen sowie eine Ballonfahrt.Fünf Firmen, die sich besonders stark für ihre Rad fahrende Belegschaft engagieren, haben die Chance, beim zusätzlichen Wettbewerb „Fahrradaktiver Betrieb“ eine Prämie von jeweils 1.000 Euro zu erhalten.