Der Fußballkäfig ist das Highlight

Bevor es in die Herbstferien ging, wurde an der Oberschule Seesen der neue Schulhof feierlich eingeweiht.

Inklusive der Planungskosten sind rund 250.000 Euro vom Landkreis investiert worden. Schüler und Lehrer waren in den Planungsprozess intensiv eingebunden – drei Workshops mit der Architektin von Villa Lila und den Ingenieuren sowie ein Projekttag fanden statt – die Ideen der Schüler sind in der Umsetzung erkennbar. Verschiedene Sitzgelegenheiten, teilweise überdacht oder grüne Ecken bieten sich zur Regeneration aber auch für Arbeitsphasen an.