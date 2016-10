Der gestiefelte Kater in der Stadtbücherei

Erfolgreiches Kinderstück der Brüder Grimm/ Präsentiert von den “Stillen Hunden”

Am Sonntag, 13. November, um 11 Uhr präsentieren die “Stillen Hunde” im Saal des Jacobsonhauses ihr neues Kinderstück “Der gestiefelte Kater”.

Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und wurde nach dem Märchen der Brüder Grimm konzipiert.Zum Inhalt des Stückes: “Wie der Herr, so das Gescherr”, behauptet der Volksmund und hat dabei - Gott sei Dank - nicht immer recht. Denn im Falle praktischer Klugheit kann es vorkommen, dass der Diener dem Herrn überlegen ist. Eines der prominentesten Beispiele dafür ist der märchenhafte Kater, der - ausgestattet mit einem Paar schöner Lederstiefel - seinen Besitzer zu Einsicht, Grundbesitz und Krone bringt, ohne dass dieser so ganz versteht, wie ihm geschieht...Stefan Dehler und Christoph Huber erzählen die berühmte Geschichte, die als eines der Märchen der Brüder Grimm in den Kanon der Weltliteratur eingegangen ist, mit einer ganzen Reihe origineller Theatermittel als Paradebeispiel tierischer Schlauheit und menschlicher Eitelkeit nach.Der Vorverkauf für diese Veranstaltung beginnt am kommenden Montag, 17. Oktober in der Stadtbücherei Seesen. Die Karten sind dort für fünf Euro erhältlich. Weitere Informationen unter der Telefonnummer: (05381) 947411 oder unter der Adresse: buecherei@seesen.de.