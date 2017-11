Prof. Jan Ortlepp und Prof. Ralf Becker verlassen Seesen / Klinikführung schweigt / Mitarbeiter besorgt

„Die Asklepios-Krise: Chefärzte verlassen Seesens Kliniken" lautet die heutige „Beobachter"-Schlagzeile. Mittlerweile wurde bekannt, dass sowohl Prof. Dr. Jan R. Ortlepp als auch Prof. Dr. Ralf Becker die Asklepios Kliniken in Seesen gänzlich verlassen werden. Seit geraumer Zeit ist auch in Seesen von Mängeln in der Pflege und Notstand beim Personal die Rede. Mehr zum brisanten Thema gibt es in der gedruckten Ausgabe des „Beobachter" vom 22. November 2017.