Die Dunkle Jahreszeit beginnt

Das Risiko von Einbrüchen steigt an / Polizeiinspektion in Goslar gibt wichtige Hinweise

Nach steigenden Zahlen in den letzten Jahren sind die Einbrüche im Landkreis Goslar im vergangenen Jahr von 229 Einbrüchen (2015) auf 185 (2016) gesunken. Davon haben es die Täter in 74 Fällen nicht geschafft, in das Haus oder die Wohnung einzudringen. Das lag nicht nur am sicherheitsbewussten Verhalten der Bewohner und aufmerksamen Nachbarn, sondern insbesondere an mechanischen Sicherungen an Fenstern und Türen.Einbrecher wollen die Abwesenheit der Hausbesitzer und Mieter ausnutzen, um schnelle Beute zu machen. Deshalb wird in Privathaushalte hauptsächlich tagsüber in der Zeit von 10 bis 20 Uhr eingebrochen. Die Täter wollen schnell ins Haus oder die Wohnung, schnell etwas finden und schnell wieder weg. Vor allem aber wollen sie nicht erwischt werden. Deshalb rücken sie auch nicht mit schwerem Gerät an, sondern hebeln oftmals nur mit einem Schraubendreher schlecht gesicherte Türen und Fenster auf. Langjährig wegen Einbruchdiebstahl einsitzende Täter befragt, bezeichnen schlecht gesicherte Türen und Fenster als „offen“.Am häufigsten werden Fenster und Terrassentüren auf der Gebäuderückseite aufgehebelt. Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor. Oftmals lassen sich bei Fenstern und Fenstertüren die alten Beschläge durch einbruchhemmende Pilzkopfverriegelung ersetzen. Sollte dies nicht möglich sein, sind Aufsatzsicherungen wie beispielsweise ein Stangengetriebe eine gute Alternative.