Die Gottesdienste über die Feiertage

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Vitus und St. Andreas lädt zu folgenden Gottesdiensten herzlich ein: Am heutigen Gründonnerstag, 13. April, findet um 19 Uhr ein Gottesdienst mit Hl. Abendmahl statt.

Die Predigt hält Pfarrer Weißer. Am morgigen Karfreitag, 14. April, 10 Uhr, wird die Kantorei an St. Andreas diesen Gottesdienst mit Pfarrer Meyer mitgestalten. Am Karsonnabend, 15. April, wird in der St.-Andreas-Kirche um 23 Uhr die Osternacht gefeiert mit Pfarrer Weißer unter Mitwirkung des Jugend- und Gospelchores. Das Dunkel der Kirche wird nach und nach vom Licht der Osterkerze erhellt. Ostern – das Dunkel des Todes wird zum Licht, weil Christus, unser Licht, erstanden ist. Seit Jahrhunderten feiern Christen diese Freude in der Osternacht. Im Festgottesdienst am Ostersonntag, 16. April, wird um 10 Uhr Propst Gleicher die Predigt halten und es wird die Osterkantate von Melchior Brunckhorst für Soli, Chor und Orchester erklingen. Aufführende sind Antje Siefert, Sopran, Mitglieder des Braunschweiger Staatsorchesters, die Mädchenkantorei und die Kantorei an St. Andreas. Am Ostermontag, 17. April, wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der St.-Andreas-Kirche gefeiert mit Pfarrer Meyer und den Kirchenentdeckern.