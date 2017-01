Druckgrafiken, Stilleben und Landschaften von Professor Sartorius im Städtischen Museum

Malte Sartorius, emeritierter Professor für „Freie Grafik“ an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, präsentiert im Städtischen Museum Seesen Druckgrafiken. Stilleben und Landschaften unter dem Obertitel „Die Schärfe der Bilder“. Am Mittwoch dieser Woche wurde die Ausstellung eröffnet – und das vor einem durchaus großem Publikum.Für das Seesener Museum ist es in der Tat ein großes Ereignis, nach mehreren Jahren wieder an die Tradition der Grafikausstellungen anknüpfen zu können.Professor Malte Sartorius ist einer der bekanntesten und bedeutendsten Grafiker in der deutschen Kunstszene. Der gebürtige Ostpreuße landete nach dem Krieg in Göttingen. Seine künstlerischen Interessen zogen ihn schon zu Gymnasialzeiten per Autostopp bis nach Spanien. Früh schon wird seine große künstlerische Begabung erkannt. Er studiert zwischen 1954 und 1959 an der Kunstakademie in Stuttgart und wird 1963 an die SHfBK (Staatliche Hochschule für Bildende Künste) in Braunschweig berufen, wo er ab 1966 die neu eingerichtete Klasse für Freie Grafik übernimmt.