Django Asül kommt nach Seesen

Zweimal zwei Freikarten beim Seesener „Beobachter”gewinnen

Der Kabarettist Django Asül ist am kommenden Sonnabend, 18. November, in Seesen live zu erleben. In der Aula am Schulzentrum präsentiert er sein Programm „Die letzte Patrone”. Beginn ist um 20 Uhr. Django Asül schildert satirisch seine aktuelle Sichtweise auf die gesellschaftlichen Zustände in der Republik. Django Asül diagnostiziert: „Europa gibt es nicht und zieht die richtigen Schlüsse. Raus aus dem Makrokosmos, rein in den Mikrokosmos und ins Private? Zurück ins wahre Leben mit dem Blick für das Wesentliche. Und diese Perspektive vermittelt Django Asül augenzwinkernd und hintersinnig!”, heißt es in der Ankündigung.Tickets gibt es im Vorverauf bei der Buchhandlung Isabella Beier, Jacobsonstraße 33, in Seesen. Sie kosten für Erwachsene 22 Euro, ermäßigt 19,50 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 23,50 Euro und ermäßigt 21 Euro.Der Seesener „Beobachter” verlost außerdem am heutigen Donnerstag, 16. November, zweimal zwei Freikarten für die Veranstaltung. Die Gewinner sind dabei die ersten beiden Anrufer, die beim Gewinnspiel in der Redaktion des „Beobachter” durchkommen. Die Gewinnhotline (05381) 936517 wird um Punkt 12 Uhr freigeschaltet. Der „Beobachter” wünscht viel Glück.