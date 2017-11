DRK-Kleiderkammer erstrahlt nach Renovierung in neuem Glanz

Funktional und modern / 7.000 Euro vom Damenmeeting erhalten / 3000 Euro Eigenmittel beigesteuert

„Beobachter“-Info: DRK-Kleiderkammer

Nach Umbau und Modernisierung erstrahlt die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Seesen wieder in neuem Glanz. Am Montagabend wurde die Kleiderkammer im Rahmen einer offiziellen Feierstunde wiedereröffnet. Dank einer großzügigen Spende aus dem Erlös des Damenmeetings 2015 sowie mit der Unterstützung von weiteren Sponsoren und vielen ehrenamtlichen Helfern konnte die Kleiderkammer in den letzten Monaten grundlegend umgebaut und modernisiert werden. Als kommissarischer Vorsitzender konnte Bürgermeister Erik Homann die Gäste in den Räumlichkeiten des DRK willkommen heißen. Der bisherige Vorsitzende Stephan Barz hatte aus privaten Gründen alle seine Ämter zur Verfügung gestellt, und so übernahm der Bürgermeister diesmal in Funktion des DRK-Vorsitzenden die Aufgabe, die Gäste zu begrüßen. Im weiteren Verlauf stellte Sven Grotehenne vom DRK Seesen die Vorgeschichte der Kleiderkammer bis zur Eröffnung vor. Es war im Jahr 1980, als die Kleiderkammer seine Türen in Seesen öffnete, am Standort des DRK ist die Kleiderkammer seit dem Jahr 1990. Allein im Jahr 2015 wurden 490 Personen mit 2.000 Gegenständen ausgestattet. Durch den jetzt vollzogenen Umbau wurde ein Wartebereich geschaffen, die Einrichtung modernisiert und erneuert, die Räume wirtschaftlicher ausgenutzt, die Regalflächen vergrößert, die Kleiderstangen verlängert und die Regalböden erweitert.Durch die Neustrukturierung erfolgt auch eine Trennung der Bereiche Kleiderkammer und Bereitschaft/Katastrophenschutz. Der Hauptumbau hat von Oktober 2016 bis Januar 2017 stattgefunden – und damit im Anschluss an die erste Einkleidung der Flüchtlingswelle, wie Grotehenne zu berichten wusste.Für den Umbau erfolgte eine komplette Zwischenlagerung der Kleidung von insgesamt 350 Kartons. Von Februar bis Oktober dieses Jahres wurden im laufenden Betrieb die weiteren Arbeiten fertiggestellt.Überwiegend ehrenamtlich erfolgte die Ausführung der Arbeiten durch die Bereitschaft und das Service-Team „Kleiderkammer“ aus dem Ortsverein Seesen. Die Gesamtkosten beliefen sich dabei auf rund 10.000 Euro, von denen 7.000 Euro wie erwähnt vom Damenmeeting im Herbst 2015 stammen. Die restlichen 3.000 Euro hat das DRK Seesen aus eigenen Mitteln finanziert.Die Kosten konnten durch die ehrenamtliche Arbeit gering gehalten werden. Örtliche Unterstützung gab es durch Handwerker, investiert wurde in unter anderem neue Regale und Mobiliar, Geld wurde außerdem ausgegeben für die Renovierung der Räume. Der Ausgaberaum wurde neu eingerichtet, durchsichtige Lagerkisten (anstelle von „Bananenkartons“ sorgen jetzt außerdem für mehr Übersichtlichkeit.Im Anschluss an die Besichtigung der neuen Kleiderkammer gab es einen Imbiss und Getränke. Das DRK Seesen darf stolz auf die neue Kleiderkammer sein, hier wird wichtige ehrenamtliche Arbeit geleistet.ist jeden ersten und dritten Montag im Monat von 15 bis 16 Uhr geöffnet. Die Räumlichkeiten der Kleiderkammer liegen in der Straße Sack 2, neben dem DRK-Ortsverein Seesen. Waren werden montags von 14 bis 16 Uhr angenommen. Dieser Dienst steht Menschen zur Verfügung, die Sozialhilfen beziehen, nicht sesshaft sind, Asylanten und für Menschen in akuten Notlagen. In der Kleiderkammer sind Ober- und Unterbekleidungen für Damen, Herren und Kinder erhältlich, sowie Sommer- und Winterschuhe, Handtücher, Bettzeug, Bettdecken und Haushaltsartikel. Auskünfte sind bei Wilfried Wende unter der Telefonnummererhältlich. Die DRK-Wache Seesen ist unter der Telefonnummererreichbar.