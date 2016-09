Einladung zum Konzertgenuss

Freie Christen Seesen laden ein / Das Programm trägt das Motto „Gemeinsam auf dem Weg“

Die Freie Christengemeinde Seesen und ERF Medien aus Wetzlar laden am Sonnabend, 8. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 9. Oktober, um 10 Uhr, zu einem besonderen Konzertgenuss mit Liedern von Klassik bis Popmusik ein.

Das Konzert und auch der Gottesdienst findet im Bürgersaal (Jacobsonplatz 1) in Seesen statt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Freien Christengemeinde wird vom 7. bis zum 9. Oktober ein wahres Feuerwerk von Highlights angeboten, die für weiten musikalischen Genuss sorgen.Das Programm steht unter dem Motto „Gemeinsam auf dem Weg“ und wird von balladigen und groovigen Arrangements aus dem Worship und Pop-Bereich zum stillen Genießen und lebhaften Mitsingen einladen. Der ERF Chor wird von Udo Müller geleitet, am Piano ist Rainer Buß. Seit über 30 Jahren besteht der ERF Chor, produziert Radiosendungen, CDs und tritt live in ganz Deutschland auf. Das überkonfessionelle Medienunternehmen ERF möchte Menschen mit der christlichen Botschaft über Radio, Fernsehen und Internet bekannt machen. Das geschieht durch ein 24 Stunden-Radioprogramm über Satellit Astra, im Internet, sowie durch einen eigenen Fernsehkanal: ERF 1. Finanziert wird die Arbeit fast ausschließlich durch Spenden. Es wird herzlich eingeladen und darauf hingewiesen, dass der Eintritt zum Konzert kostenlos ist.