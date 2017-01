Endlich wieder ein Rodelfest

MTV Seesen lädt am Sonnabend an den Birkenweg ein / Wettkämpfe in verschiedenen Klassen

Der MTV Seesen veranstaltet am kommenden Sonnabend am Birkenweg in Seesen endlich wieder ein tolles Rodelfest für Kinder und Erwachsene. Die derzeitige Wetterlage soll es hergeben. Es findet ein Wettkampf in verschiedenen Klassen statt. Beginn ist um 14 Uhr mit der Klasse „Holzschlitten für Kinder bis 18 Jahre“. Um 15 Uhr geht es dann mit den Kunststoffschlitten weiter. Um 16 Uhr folgt der Wettbewerb der Schlitten, besetzt mit einem Kind und einem Erwachsenen und um 17 Uhr werden die Erwachsenen, beleuchtet von vielen Fackeln am Rand der Piste dann den Hang hinunter sausen. Die Startteilnahme ist kostenfrei. Die Gaudi steht im Vordergrund! Trotzdem wird es Ehrungen für die Besten mit Urkunden geben. Für das leibliche Wohl wird mit Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst bestens gesorgt sein.Auch der Spaß soll natürlich nicht zu kurz kommen.