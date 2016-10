Endspurt bei „Brautpaar des Jahres”

Am Sonnabend, 22. Oktober, ist Einsendeschluss für den beliebten Wettbewerb

Viele schöne Hochzeitsfotos haben den Beobachter” bereits erreicht.

Sie alle wollen am Wettbewerb „Brautpaar des Jahres 2016“ teilnehmen. Bis nächsten Sonnabend, 22. Oktober, ist noch Zeit mit zu machen. Es werden Paare gesucht, die zwischen dem 1. September 2015 und dem 31. August 2016 den Bund fürs Leben geschlossen haben. Wer teilnehmen möchte, schickt das schönste Hochzeitsfoto an den „Beobachter“.An dem Wettbewerb nehmen automatisch alle eingesandten Fotos teil. Anfang November werden die Bilder im „Beobachter” veröffentlicht. Dann sind die Leser nach ihrer Meinung gefragt. Sie können aus allen Fotos ihren Favoriten bestimmen und auf den mit abgedruckten Coupon schreiben. Gewertet werden nur original ausgefüllte Stimmzettel.Die Brautpaarfotos können die Vermählten bis zum kommenden Sonnabend per E-Mail an webmaster@seesener-beobachter.de senden. Die zweite Möglichkeit für die Fotoabgabe ist per Post. Wer über diesen Weg mitmachen möchte, schickt das Foto an die folgende Adresse: Seesener „Beobachter”, Lautenthaler Straße 3, in 38723 Seesen, Stichwort „Hochzeitsfotos 2016”.Neben dem schönsten Hochzeitsfoto werden noch folgende Daten benötigt: der Name des Paares, die Anschrift, Telefonnummer, Trauort und das Datum der Trauung. Diese Daten sollten auf der Rückseite des Fotos vermerkt oder in der E-Mail erwähnt werden.Der „Beobachter” wünscht allen Teilnehmern viel Glück und freut sich auf die weiteren Einsendungen. Die Gewinner erwarten attraktive Preise.Übrigens kann der „Beobachter“ mit der Aktion „Brautpaar des Jahres 2016” ein kleines Jubiläum feiern. Bereits zum zehnten Mal stellen sich die Brautpaare zur Wahl und damit auch dem Votum der Leser.Im vergangenen Jahr nahmen 20 Brautpaare aus Seesen und der Umgebung am Wettbewerb dran teil. Insgesamt wurden 624 Coupons abgegeben. Am Ende hatten die Seesener bei den ersten drei Plätzen die Nase vorn. Den Sieg holten sich Stephanie und Benedikt Notzon. Auf den weiteren Plätzen landeten Nicole und Jens Großmann sowie Katarina und Benjamin Wagner als dritte.Alle, die im September dieses Jahres geheiratet haben und am Wettbewerb teilehmen möchten, sollten sich bis 2017 gedulden. Sie können am Wettbewerb Brautpaar des Jahres 2017 teilnehmen.