Erst die BayernStürmer, dann King Seppy

Harriehäuser Oktoberfest ausverkauft / Noch Karten für das Rocktoberfest erhältlich / Freikartenverlosung

Vom Freitag, 30. September, bis Sonntag, 2. Oktober, feiert der SV Harriehausen im großen Festzelt ein dreitägiges Oktoberfest.

Zunächst am Freitag, 30. September, mit den BayernStürmern um Kai Phillips (diese Veranstaltung ist ausverkauft), tags darauf am Sonnabend, 1. Oktober, mit einem Rocktoberfest mit King Seppys Flokatis aus Seesen und am Sonntag, 2. Oktober, mit einem zünftigen Frühschoppen mit Blasmusik. Für das Rocktoberfest (10 Euro Eintritt) und für den Frühschoppen mit den Auetaler Musikanten aus Sebexen können noch Karten im SVH-Sportheim am Schwalenberg geordert werden, Telefon (05382) 6333. Karten für die Katervesper gibt es auch in der Schlachterei Schlange in Harriehausen. Der „Beobachter” verlost heute um 12 Uhr dreimal zwei Freikarten für das große King-Seppy-Konzert beim SVH. Einfach unter (05381) 936517 anrufen und mit ein bisschen Glück die Karten einheimsen.Wie der Veranstalter mitteilt, ist an allen drei Tagen das Tragen von typischer Tracht (Lederhose oder Dirndl) ausdrücklich erwünscht. Der SV Harriehausen (in diesem Fall richtet erneut der Förderverein die Veranstaltung aus) wird das Oktoberfest 2016 wieder gemeinsam mit Festwirt Acky Kolbe vom Waldschlösschen durchführen. SV-Vorsitzender Detlev Krause hofft natürlich auf ein gutes GelingenEs gibt Hax’n, Leberkäse und vieles mehr die Getränke inklusive dem Original Löwenbräu-Oktoberfest machen die Sauese rund. Harriehausen fiebert bereits der Party entgegen. Auch viele Seesener haben Tickets ergattert und freuen sich auf eines der größten Oktoberfest in der ganzen Region.Das Zelt steht bereits auf den Neumann-Wiesn. Übrigens: Tischreservierungen für den Auftaktabend mit den Bayern-Stürmern werden ebenfalls noch bis Ende dieser Woche im Sportheim entgegengenommen.