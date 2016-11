Erstmals „Café international”

Jede Menge Abenteuer und Spaß mit der Freien Christengemeinde Seesen

Am Freitag, 18., und Sonnabend, 19. November, findet unter anderem mit dem erstmalig auf dem Programm stehenden „Café international“ die Herbstaktion der Freien Christengemeinde Seesen auf dem Gelände der „Alten Linnenschule“ in der Linnenstraße 5 statt.

Nach interessanten Tagen in den Sommerferien mit Flavia und Christopher Rieker, die jede Menge Spaß und Abenteuer enthielten, warten die Kinder auf die Fortsetzung. „Kids in Aktion“, das bunte abwechslungsreiche Programm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, setzt einen oben drauf. Mit Basteln, Window Color, Kinderschminken, Kickerkasten und anderen Spielständen lassen die Freien Christen das Wochenende zum Erlebnis werden. Natürlich dürfen herausfordernde Wettspiele zwischen Jungen und Mädchen nicht fehlen. Auch Lieder, eine spannende biblische Botschaft und die tägliche Verlosung sind wie üblich immer dabei. Der Kostenbeitrag beträgt ein Euro pro Kind und Tag. Für Eltern steht in der Zeit ein Elterncafé mit Kaffee und Kuchen bereit.Der 19. November steht für alle Besucher unter einem besonderen Zeichen. Erstmalig wird das „Café international“ stattfinden. Dieser Nachmittag, von 15 bis 17 Uhr, steht ganz im Zeichen von internationalen Begegnungen und wird von den Mitarbeiterinnen der Kleiderstube im Gemeindezentrum Alte Linnenschule veranstaltet. Ziel dieses Nachmittags ist es, auf einfache und gemütliche Art mitein­ander ins Gespräch zu kommen. Deshalb sind sowohl die Besucher der Kleiderstube als auch die Seesener Bevölkerung herzlich eingeladen. Die Mitarbeiterinnen der Kleiderstube freuen sich, wenn sich viele interessierte Personen einfinden, um sich bei Kaffee und Kuchen näher kennenzulernen. Außerdem dürfen sich die jüngeren Kinder darauf freuen, gemeinsam Plätzchen zu backen. Selbstverständlich ist die Kleiderstube an diesem Tag auch geöffnet und darf besucht und besichtigt werden.Am Sonntag, 20. November, werden alle Eltern und Kinder zu einem bunten Familiengottesdienst in die Linnenschule eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird vom Kids-in-Action-Team gestaltet.