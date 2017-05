Es wird Sommer in der Baustellen-Innenstadt

Es wird Sommer in Seesen, zumindest am gestrigen Mittwoch gab es einen kleinen Vorgeschmack, was der Sommer 2017 uns hoffentlich bringen wird.

Sommer, Sonne und Menschen, die endlich wieder die Eiscafés in der Seesener City bevölkern. Gestern zur Mittagszeit hatte sich die Sonne gezeigt, und schwupps waren die Stühle vor den Restaurantbetrieben in der Innenstadt recht gut gefüllt. Derzeit haben die Betreiber natürlich nicht nur mit dem Wetter zu kämpfen. Die Innenstadtsanierung ist in vollem Gang und der Stadtkern damit weiterhin eine Baustelle. Aber wie heißt es doch so passend: Wer schön sein will, muss leiden. Und eine Sanierung ohne Baustelle kann es nun einmal nicht geben.