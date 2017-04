Faszination Osterveranstaltungen

In und um Seesen gab es verschiedene Events

In und um Seesen brannten zum Osterfest wieder zahlreiche Traditionsfeuer.

In der Seesener Kernstadt lockte am Sonnabend das Feuer auf dem Sonnenberg (Foto) zahlreiche Besucher an. Zum sechsten Mal wurde es von den Nachwuchsbrandschützern der Feuerwehr Seesen entzündet. Rote Eier wurde in Ildehausen verteilt, in Bornhausen lud der Heimat- und Verkehrsverein ein. Eine Fackelzug-Premiere gab es in Hahausen. Mehr zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es in der gedruckten Ausgabe vom 18. April 2017.