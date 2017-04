FDP verteilt wieder blaue und gelbe Eier

Auch in diesem Jahr findet seitens der FPD wieder die Verteilung der blauen und gelben Ostereier am Oster-samstag ab 10 Uhr in der Seesener Innenstadt vor dem Reisebüro Pülm (ehemals Modehaus Pförtner) statt.

In diesem Jahr möchte die FPD die Eieraktion nutzen, und mit Blau-Gelb auch an Europa als Garant für Freiheit und Frieden erinnern. „Ganz im Zeichen von #PulesofEurope möchten wir auch Farbe bekennen und hoffen auf viele Diskussionen zum Thema Unsere Zukunft in Europa”, so Andeas Oberbeck von der FPD.