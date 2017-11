Feedback Sehusafest

Ich habe ihren „Brief“ an meinem PKW vorgefunden und weil mir das Sehusafest schon letztes Jahr sehr gefallen hat, wollte ich Ihnen gern eine kleine Rückmeldung geben.Ich bin eigentlich über Umwege auf das Sehusafest aufmerksam geworden.Meine Liebe zum Mittelalter und deren Musik, hat mich über eine Empfehlung zu den Spielleut von „Pestilenzia“, auf dieses Fest gebracht. Ich habe es also übers Internet gefunden, als ich Infos zu Pestilenzia suchte!Ich finde, dass das Sehusafest eine besondere Art von „Markt“ ist, weil es diese Besonderheit des Laien-Theaters beinhaltet! Und deshalb nehme ich auch gern den weiten Weg über Hannover nach Seesen inkauf, um es mir „anzutun"!Negative Dinge sind mir bisher nicht aufgefallen, außer, dass es leider jedesmal geregnet hat. Aber das haben wir Menschen nicht in der Hand.Besonders positiv finde ich gerade heutzutage, dass der Wegezoll so schön günstig ist. Denn fast alle anderen „Märkte" nehmen inzwischen schon 5 und mehr Euro als Eintritt! So lohnt sich der Weg quasi doppelt!Anbei nun noch ein paar meiner schönsten Pix, die ich in Seesen gemacht habe.Liebe Grüße von Regina Thomas