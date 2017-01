Feine konzertante Winterauslese

Vokalensemble „das Xperiment“ am 14. Januar in katholischer Maria-Königin-Kirche zu erleben

Während im Sommer noch Songs wie „Rockin’ All Over The World“ oder „Solsbury Hill“ in ihren A-cappella-Versionen auf dem Programm standen, wagt sich das Vokal-Ensemble „das Xperiment“ im neuen Konzertprogramm auch in andere Musikstile vor – und hat dafür sogar Gäste eingeladen.

Auch in Seesen wird dieses besondere musikalische Ereignis zu erleben sein.„Phase 9: SAXoCHORds – feine Winterauslese“ wird das Programm heißen, das die Gruppe aus dem Südharz Anfang Januar in der Region und darüber hinaus präsentieren wird. Wie gewohnt werden Jazz- und Popmusik in ihrer A-cappella-Form den Schwerpunkt der Konzerte bilden; angefangen bei amerikanischen Winterliedern über Bearbeitungen bekannter deutscher Stücke, die in neue musikalische Gewänder gesteckt werden bis hin zu Originalkompositionen, die sich auch kritisch mit dem Verhalten rund ums Fest auseinandersetzen und deren Botschaft durchaus auch in den restlichen Monaten des Jahres beachtenswert wäre. Dabei bedient sich die Gruppe der 16 Sängerinnen und Sänger am Repertoire von Vokal-Ensembles wie der schwedischen „Real Group“, „Pentatonix“ aus Amerika und der Hannoveraner A-cappella-Formation „maybebop“. Darüber hinaus werden allerdings auch einige Ausflüge in den klassischen Bereich unternommen und Werke von Eric Whitacre und Will Todd zu hören sein.Ein Merkmal der Gruppe rund um ihren Chorleiter André Wenauer war in den vergangenen Jahren, dass die Sängerinnen und Sänger durchweg mikrofoniert singen, also jeweils mit einem eigenen Mikrofon auf der Bühne stehen. „Phase 9“ macht auch hier eine Ausnahme, wenn das Ensemble die Technik im Schrank lässt und die Konzerte komplett unverstärkt singen wird.Bereits im Sommer 2013 lautete das Motto der Konzerte: „SAXoCHORds“, in denen es zu einer Zusammenarbeit mit den Instrumentalisten Stefan Kienzle und Dirk Steinig kam, die viel positives Echo hervorbrachte und nun in der „feinen Winterauslese“ neu aufgelegt wird.Jetzt stehen mit dem „Ensemble Phantastique“ für Januar Musiker auf der Gästeliste, die sich in den letzten Jahren bereits ein treues Publikum erspielen konnten. In der Besetzung mit Stefan Kienzle (Saxophon und Klarinette), Dirk Steinig (Klavier) und Jörg Roos (Kontrabass) erarbeiten sie im Lauf eines Jahres eigene Konzertprogramme, unter anderem ein jährliches „Jazzy Christmas“-Programm.In „Phase 9“ spielen die Musiker ausgewählte Titel ihres Programms aus Weltmusik und Jazz. Die Stücke sind sehr unterschiedlich, teils schnell und mitreißend, teils aber auch fremdartig und klangintensiv. Sie sind einfühlsam, stimmungsvoll, nachdenklich und lebensfroh und sollen in besonderer Weise den Wunsch nach Frieden und Völkerverständigung der unterschiedlichen Kulturkreise in diesen schwierigen Zeiten unterstreichen. Es werden Tangos, Klezmer, orientalische Weisen, Bossa Nova und auch Musik aus dem hohen Norden gespielt.Wie bereits 2013 wird es nicht bei einer strikten Trennung von Chor und Instrumentalisten bleiben, sondern auch gemeinsame Stücke für Saxophon und Chor erklingen.„Phase 9: SAXoCHORds – feine Winterauslese“ wird an folgenden Tagen zu hören sein:Freitag, 6. Januar, um 19 Uhr, St.-Nicolai-Kirche Hörden (Ausschnitte im Gottesdienst).Sonnabend, 7. Januar, 15 Uhr, Kloster Walkenried (Ausschnitte aus „Phase 9“).Sonnabend, 7. Januar, 19 Uhr, Christuskirche Herzberg (Premiere „Phase 9: SAXoCHORds – feine Winterauslese“).Sonntag, 8. Januar, 18 Uhr, Mariä Heimsuchung Northeim.Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, St.-Aegidien-Kirche Osterode.Sonnabend, 14. Januar, 15 Uhr, katholische Kirche „Maria Königin“ Seesen.Sonnabend, 14. Januar, 19 Uhr, St.-Pankratius-Kirche Hattorf.Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr, Gartenkirche Hannover.Der Eintritt zu den etwa 90-minütigen Konzerten ist frei (Museums-Eintritt in Walkenried). Weitere Informationen zum Konzert und den Ensembles im Internet unter das-Xperiment.de und ensemble-phantastique.de.