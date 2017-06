Fest mit Glockenführung

Seesen : Kirchenzentrum |

Gemeinde St. Vitus und St. Andreas feiert am 18. Juni am Kirchenzentrum

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Vitus und St. Andreas feiert am Sonntag, 18. Juni, ihr Gemeindefest. Los geht es gegen 11 Uhr nach dem Sonntagsgottesdienst. Das Gemeindefest findet vor und im Kirchenzentrum, Hinter der Kirche, statt. Geboten werden Spiel und Spaß für Kinder sowie Gegrilltes, Salat, Kaffee und Kuchen. Auch Zuckerwatte ist im Angebot. Salat- und Kuchenspenden werden weiterhin im Kirchenbüro gerne angenommen. Als Besonderheit werden Glockenführungen angeboten. Dabei geht es sowohl in den Glockenturm als auch zu den Glocken in der Kirche. Kleine Gruppen können sich jederzeit zusammenschließen. Die Pfarrer Tim-Florian Meyer und Thomas Weißer werden dann die Führung beginnen und Erläuterungen zu den jeweiligen Glocken geben.