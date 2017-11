Festliches Barockkonzert in St.-Andreas-Kirche

Am Sonnabend, 25. November, findet um 18 Uhr ein festliches Barockkonzert in der St.-Andreas-Kirche in Seesen statt. Im Mittelpunkt stehen bekannte Werke der Barockzeit. Die Kantorei an St. Andreas ist mit der groß angelegten Motette „Jesu meine Freude“ von Johann Sebastian Bach zu hören. Als Solisten sind die Sopranistin Vanessy Diny, die Alt­istin Antje Siefert und der Tenor Karsten Krüger zu hören. Das Ensemble „Ispirato“ begleitet die Stücke auf historischen Instrumenten. Ferner sind der Herbst und der Winter aus Antonio Vivaldis 4 Jahreszeiten zu hören. An der Solovioline ist die bekannte Geigerin Iris Maron zu hören. Weiterhin erklingt der berühmte Kanon von Johann Pachelbel in der Originalfassung und einer beeindruckenden Fassung für Chor und Orchester. Die Leitung des Konzertes hat Propsteikantor Andreas Pasemann. Karten für 15/12 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.