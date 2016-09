Freikarten für Kulturforum-Event gewinnen

Joja Wendts Klaviermusik am 30. September in Seesen

Joja Wendt ist mit seinem neuen, jüngst eingespieltem Album „Jojas Klaviermusik“ unterwegs und macht im Rahmen seiner „Tour 2016“ am 30. September um 20 Uhr in der Aula im Schulzentrum Seesen Station auf der Bühne des Kulturforums Seesen.

Bereits 2010 zu Gast in Seesen, gestaltet der virtuose Pianist an seinem Flügel einen der musikalischen Höhepunkte im Jubiläumsprogramm des Kulturforums Seesen „Das Beste zum 30. Geburtstag“. Joja Wendt, auch Komponist und Musikpädagoge, hat etwas erreicht, das nicht vielen Musikern vergönnt ist: Sein Name steht synonym für das Instrument, mit dem er groß geworden ist. Joja Wendt ist der Pianist! Nicht nur in seiner Heimat, auch weit darüber hinaus: Von Südafrika über Singapur, China und Russland bis auf die Bühnen von New Yorks Carnegie Hall und anderer legendärer Spielstätten haben ihn seine Konzertreisen geführt zum Beispiel mit seinem Programm „Mit 88 Tasten um die Welt“ geführt. Joja Wendt hat mit Klaviermusik die Welt bereist – unter anderem mit seinem Programm „Mit 88 Tasten um die Welt“.Einzigartig ist, dass er sich diesen Erfolg nicht nur mit blendender Technik, mit virtuoser Interpretation und als charismatischer Unterhalter erspielt hat, sondern auch mit seiner ganz eigenen Musik. „Ich glaube daran, dass es auch heute noch möglich ist, Klaviermusik zu komponieren, die eine breite Öffentlichkeit erreicht und bewegt – wenn man denn bereit ist, den Geist und die Mechanismen der Zeit aufzunehmen, in der wir leben.“ Unter anderem stand er mit Joe Cocker und Chack Berry oder mit PUR auf der Bühne.Karten gibt es im Vorverkauf in Seesen in der Buchhandlung Isabella Beier und beim Seesener „Beobachter“. Der „Beobachter” verlost am heutigen Freitag um 14 Uhr zweimal zwei Freikarten. Dafür müsste die (05381) 936517 gewählt werden. Die ersten beiden Anrufer, die durchkommen, haben gewonnen. Viel Glück!