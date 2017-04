Frühlingsfest und verkaufsoffener Sonntag

Musiker der Goodbeats spielen auf / Klavierspieler Christian Pommnitz konzertiert

Erst kommt Ostern, danach aber steht das Frühlingsfest vor der Tür und Seesen hofft im Vorfeld der Veranstaltung natürlich auf frühlingshafte Temperaturen.

Die Straßen der Sehusastadt werden am Sonntag, 23. April, mit bunten Ständen geschmückt. Ebenfalls wird ein verkaufsoffener Sonntag geboten. Leckereien wie geräucherten Aal, Rahmfladen, Crêpes oder Brot aus dem Holzofen können sich die Besucher auf dem Fest schmecken lassen. Das Treiben konzentriert sich wegen der Stadtsanierung auf die Straßenzüge untere Jacobsonstraße, Poststraße, Lange Straße und Marktstraße. Aber auch in und um die Baustelle haben zahlreiche Geschäfte geöffnet. Für die Kleinen wird auch gesorgt. Bungee-Trampolin, Karussells und Hähnchenangeln bieten Kindern gute Unterhaltung. Auch der Arbeitskreis „Jung und Alt“ ist wieder auf dem Fest vertreten.Klavierspieler Christian Pommnitz ist mit großen Melodien dabei. Denn für den alles andere als gewöhnlichen Pianisten zählt allein die Freude in seinen Händen. Er nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch die Klaviermusik der letzten 200 Jahre und wird während des Frühlingsfestes 2017 auf dem Jasperplatz seine Künste am Klavier zeigen.Die Musiker der Goodbeats spielen vor dem Rathaus auf. Rock & Pop aus den aktuellen Charts, Eurodance Hits aus den 90ern, Funk- und Soulklassiker aus 70ern, Latin Hits und Rock’n’Roll-Klassiker aus den 50ern werden in reiner Rockbandbesetzung präsentiert: Zwei Gitarren, Bass, Drums sowie Gesang auf Englisch, Deutsch und Spanisch reichen den vier Goodbeats.Das Frühlingsfest 2017 lockt nach Seesen. Das Programm kann sich einmal mehr sehen lassen. In der aktuellen Ausgabe von Boulevard Seesen steht das Frühlingsfest mit seinen vielen Angeboten einmal mehr im Blickpunkt.Einen tollen Start in den Frühling und viel Vergnügen beim Frühlingsfest wünschen sich natürlich alle Aussteller, das Stadtmarketing Seesen und alle beteiligten Geschäfte.