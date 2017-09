Gäste aus Wantage sind da

Bürgermeister Erik Homann begrüßt im Rathaus

Pünktlich zum Sehusafest ist eine Delegation der Partnerstadt aus Wantage in Seesen eingetroffen. Bürgermeister Erik Homann hieß die Gäste am Donnerstagmittag im Rathaus willkommen. „Man habe extra Regenwetter bestellt, damit die Eingewöhnung von England nach Deutschland nicht so schwer falle“, scherzte der Verwaltungschef. Viele bekannte Gesichter, aber auch einige „Wantage-People”, die erstmals zu Gast in Seesen sind, kamen zur Begrüßung. Rathaus-Mitarbeiter Martin Reimann hat für die englische Delegation ein buntes Programm zusammengestellt.Neben dem Besuch des Sehusafestes ist heute unter anderem eine Harzrundfahrt vorgesehen. Gestern Abend trafen sich die Engländer mit Mitglieder des Rates der Stadt Seesen auf der Wiese vor dem Amtsgericht. Am heutigen Sonnabend steht eine Stippvisite in der „sehusa-wasserwelt“ an und am Montag nach dem Fest gibt es vor der Abreise eine Führung durch den Großen Garten in Hannover-Herrenhausen.