Gräueltaten der Pogromnacht dürfen nicht in Vergessenheit geraten

Kranzniederlegung und mahnende Worte 79 Jahre nach der „Reichskristallnacht”

In der Reichspogromnacht 1938 kam es in Deutschland in der Nacht vom 9. auf den 10. November zu massiven Ausschreitungen gegen Synagogen und gegen jüdische Bürger. Auch in Seesen brannte in dieser Nacht die Synagoge nieder. Zum Gedenken an den Pogrom, der auch als „Reichskristallnacht” in den Geschichtsbüchern niedergeschrieben ist, kamen am Donnerstag rund 60 Seesener zusammen, um am Gedenkstein einen Kranz niederzulegen und eine Schweigeminute abzuhalten.Im Anschluss sprachen Bürgermeister Erik Homann, Stefan Bungert als Vertreter der Jacobsonstiftung, Propst Thomas Gleicher und Patrick Kriener von der SPD Seesen mahnende Worte. Bürger­meis­ter Homann erinnerte sowohl an die Gräueltaten in Deutschland als auch an die schlimmen Geschehnisse vor Ort in Seesen, wo der Synagogenwärter Siegfried Nußbaum an den Folgen einer Schussverletzung starb und in der das jüdische Geschäft Bloch und Bremer in der Nacht in Flammen aufging. Unter dem Vorwand der Rache für ein Attentat auf einen deutschen Diplomaten in Paris wurden von Hitlers willfährigem Handlanger Joseph Goebbels reichsweit Porgrome organisert.„Fast 80 Jahre liegen diese Ereignisse nun schon zurück. Es gibt nur noch wenige Menschen, die sich daran erinnern können”, so Homann. Gerade deswegen werde es immer wichtiger, dass wir die Vebrechen der Novemberpogrome nicht in Vergessenheit geraten lassen. „Gerade deswegen wird es immer wichtiger, dass wir den nachfolgenden Generationen erklären, was damals geschah.Die Zerstöruung von 1400 Synagogen in jener Nacht mache unmissverständlich deutlich, welches Menschenbild das dritte Reich transportierte, nämlich ein zutiefst verachtendes, „was uns allenfalls heute im aktuellen Terror des IS wieder aufflackert”, machte Propst Thomas Gleicher in seiner Ansprache deutlich. Niemand könne das planmäßige, schematische Morden des NS-Staates erklären. Die geschichtlich beispiellose Entgrenzung des Bösen, unglaublicher Hass und die totale Entbindung von Gott ließen alle guten Werte und Überzeugungen einbrechen und spülten die dunkelsten Seiten der mordenden Menschen an die Oberfläche,” so Gleicher.Mit den Opfern der Reichspogromnacht gedenke man an alle Opfer der Gewaltherrschaft des dritten Reiches und überhaupt aller Gewaltherrschaft, wie auch des Terrors der jüngsten Vergangenheit. Gleicher: „Die Zeit des mörderischen Nationalsozialismus erfüllt uns mit Scham und tiefem Erschrecken.”Patrick Kriener schließlich erklärte: „Ohne Zweifel erwächst aus dem Gedenken an die Schrecken der Vergangenheit die unbedingte Verpflichtung für uns alle! Wir stehen hier nicht nur um zu gedenken. Sie alle sind gekommen, um gemeinsam zu zeigen, dass wir „Nein” sagen. Nein zu Neofaschismus, Rassismus, Diffamierung und Ausgrenzung. Die vergangenen Wahlen haben deutlich gezeigt, dass bei vielen Menschen die Hemmungen fallen. Auch hier in Seesen haben Menschen am rechten Rand gewählt und sich offen zu rechtsradikalen Einstellungen geäußert - in der Sicherheit, genügend Anhänger in ihrem Meinungsklima zu finden.Kriener ergänzte dass er nicht gedacht hätte, dass wir uns – auch hier in unserem Seesen – noch ernsthaft mit Aussagen von offensichtlicher ideologischer Herkunft grundlegend beschäftigen müssen. Hier sei ein entschiedenes „Nein” gefordert! Warum, so fragte Kriener, habe eine Partei namens AFD, die es wage, sich demokratisch zu nenne, den Begriff völkisch für sich entdeckt? Völkisch grenze aus. „Es zeigt die Gier danach alles abzulehnen, was nicht zum eigenen Volk gehört. Es hat und soll Angst schüren, dass zu viele fremde Menschen herkommen und das Bestehen unserer Werte gefährden.”Hier, so Kriener, werde weiterhin gezielt versucht die Ideologie vergangener Jahre wieder aufleben zu lassen. „Es tauchen Begriffe wie „Lügenpresse“ auf, genauso wie „Umvolkung“ und auch den „Volksverräter“ habe die AfD wieder eingeführt. „Wir müssen das ernst nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass einer zutiefst menschenfeindlichen Ideologie der Widerspruch in der Bevölkerung fehlt. Wir müssen lernen über den politischen Rand hinauszuschauen. Martin Luther King hatte den Traum, dass alle Menschen gleich sind. Wenn ich heute hier stehe, dann habe auch ich einen Traum. Den Traum, dass die Würde des Menschen für immer unantastbar bleibt!”