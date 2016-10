Gratulation zu Firmenjubiläen

20 Jahre Meißners Wein und Delikatessen / Gerda Zwick 70 Jahre bei „Radio Mahnkopf”

Thorsten Scheerer, Vorstandsmitglied der Stadtmarketing Seesen eG, gratulierte in der vergangenen Woche gleich zwei Seesener Geschäften zum Firmenjubiläum.

„Meißners Wein und Delikatessen“ in der Poststraße 13 feierte kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum. Das Ehepaar Meißner bietet seit zwei Jahrzehnten in seinem Feinkostgeschäft Weine, Spirituosen, Öle und andere Spezialitäten an.Schon deutlich länger, nämlich seit bereits 87 Jahren besteht das Elektrofachgeschäft „Radio-Mahnkopf“ in der Marktstraße 5. Gerda Zwick, geborene Mahnkopf, ist mittlerweile seit stolzen 70 Jahren im Betrieb tätig. Die Geschäftsführung hat mittlerweile ihr Sohn Uwe Zwick übernommen. Das Team von „Radio Mahnkopf“ ist sowohl auf den Verkauf, als auch auf die Reparatur von Elektrogeräten spezialisiert.