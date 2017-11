Großes MTV-Weihnachtskino am 16. Dezember

Aufgrund mangelnder Sporthalle wird aus dem Weihnachtszikus diesmal ein Kino-Spaß für Groß und Klein

Der MTV Seesen veranstaltet zusammen mit der Stadtjugendpflege Seesen, weil der MTV-Weihnachtszirkus wegen fehlender Halle II (Erneuerung von Fußboden und Tribüne) nicht stattfinden kann, am 16. Dezember im Bürgersaal ein Weihnachtskino mit Aufführungen für Kinder und Erwachsene. Dabei stand der Stadtjugendpfleger Holger Maas mit seiner Erfahrung dankenswerterweise in allen organisatorischen Belangen hilfreich zur Seite. Um 14 und um 17 Uhr finden zwei Aufführungen für Kinder statt. Gezeigt wird der attraktive Film: Pettersson und Findus: „Das schönste Weihnachten überhaupt“.

Um 20.30 Uhr wird dann der Kultfilm der Vorweihnachtszeit für Erwachsene: „Die Feuerzangenbowle“, mit dem unvergessenen Heinz Rühmann gezeigt. Einlass ist hier bereits ab 19.30 Uhr. Es gibt nämlich echte Feuerzangenbowle zu trinken und alles andere für das leibliche Wohl wird auch vorhanden sein! Filmkult in Seesen. Da muss man dabei sein.

Karten sind ab sofort in der Buchhandlung Isabella Beier in der Jacobsonstraße 33, zu sehr moderaten Kartenpreisen (Kinder ein Euro, Erwachsene vier Euro) erhältlich. Da pro Aufführung nur 160 Plätze zur Verfügung stehen, sollte man sich möglichst schnell Karten besorgen, betont ein Sprecher des Vereins. Und wie auch vom MTV-Weihnachtszirkus bekannt: Jedes Kind bekommt ein tolles Geschenk, überreicht von Engel und Weihnachtsmann.