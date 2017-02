Harzklub lädt zum Faslabend ein

Auch in diesem Jahr lädt der Harzklub Zweigverein alle Mitglieder, Freunde und alle Seesener Bürger herzlich ein.

Am Sonnabend, 4. März, wird ab 19 Uhr im Hotel Wilhelmsbad ein buntes Programm sowie ein leckeres Essen die Zuschauer begeistern. Als besondere Gäste werden die „Kammerkrugsänger“ aus Bornhausen und die Tänzer vom TV Bornum ihr Können unter Beweis stellen. Der Gastgeber des Abends ist die Heimatgruppe des HZV Seesen. Ein spezielles Programm wird seit Wochen einstudiert und man darf schon jetzt gespannt sein. Der Kartenverkauf findet am kommenden Mittwoch, 15. Februar, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Bürgerhaus, Raum 7, statt. Zur Auswahl stehen der Eintritt plus „Vollverpflegung“ mit selbst geschlachteter Wurst und einem speziellen Brot, welches nach „Geheimrezept“ für diesen Tag gebacken wird oder auch nur der Eintritt ohne Essen. Der Harzklub freut sich auf zahlreiche Gäste und verspricht schon jetzt einen tollen Abend.