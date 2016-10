Herbstfest mit Infos über das neue Jacobson-Haus

Big Band „Showtime“ spielt am 16. Oktober vor dem Jacobson-Haus

Das Bürgerhaus wird zum Jacobson-Haus.

Was verändert sich und wie können sich Interessierte an dem Veränderungsprozess beteiligen? Was passiert in der Bücherei, dem Bürgersaal, der Jugendfreizeitstätte und wie kann zukünftig das Haus durch Gruppen genutzt werden? Um diese Fragen zu beantworten, wird auf dem Herbstfest vor dem Bürgerhaus (Jacobson-Haus) ein Informationsstand eingerichtet, an dem die Leitung des Jacobson-Hauses über den aktuellen Stand der baulichen und inhaltlichen Planungen informiert. Ein Ideen-Speicher wird dabei die Möglichkeit geben, eigene Ideen und Wünsche an das neue sozio-kulturelle Zentrum zu formulieren, denn die Beteiligung von Bürgern, Vereinen, Kulturträgern und Institutionen ist ausdrücklich gewünscht.Die Weiterentwicklung des Jacobson-Hauses Seesen zu einem kommunalen Zentrum für Bildungs- und Kulturaktivitäten wird gefördert in TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Mit knapp 500.000 Euro wird das Projekt durch die Kulturstiftung des Bundes bezuschusst. Der Ausbau der Ebene mit dem Bürgersaal zu einem kleinen Veranstaltungszentrum, die Entwicklung der Bücherei und eines Kulturbüros im Zentrum des Gebäudes zu einer neuen Einrichtung sind wesentliche Entwicklungspunkte.Die Entstehung von Bildungsmöglichkeiten, Internetarbeitsplätzen, freiem W-LAN und vielem mehr steht hierbei neben der Schaffung von Räumen, die durch kulturelle und soziale Gruppen genutzt werden können. Die damit verbundenen Fragestellungen sollen in mehreren Workshops öffentlich erarbeitet werden und in die Konzeption des Hauses einfließen. Auf dem Jacobsonplatz wird die Big Band „Showtime“ spielen, Getränke- und Imbissstände sind natürlich auch vorhanden.