Heute Kino im Jacobson-Haus

Am heutigen Dienstag gibt es einen Film für Kinder ab sechs Jahren im Bürgersaal des Jacobson-Hauses. Die Stadtjugendpflege und das Kino Parisi präsentieren den Animationsfilm „Völlig von der Wolle“. Und darum geht es in dem Film: Saftige Wiesen, endlose Weiten und die Familie hält zusammen – eigentlich haben die Schafe keinen Grund sich über ihr Leben zu beklagen. Was will man schließlich mehr? Doch eines Tages wird die friedliche Idylle jäh unterbrochen. In unmittelbarer Nachbarschaft lässt sich ein Rudel schmutziger Wölfe nieder – das bedeutet Ärger. Ein lustiger Film, der spannend, witzig und verblüffend zu gleich ist. Los geht es um 16 Uhr, der Eintritt beträgt vier Euro.