Heute: Laternenumzug mit dem Nikolaus

Lasst uns froh und munter sein…

Unter diesem Motto lädt die Stadtmarketing Seesen eG alle Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde am heutigen Nikolaus-Tag, 6. Dezember, zum Laternenumzug ein. Nachdem der Nikolaus bereits am Morgen Süßigkeiten in die geputzten Schuhe verteilt hat, fährt er abends noch eine Runde mit seiner Kutsche durch die Stadt. Er würde sich freuen, wenn ihm dabei zahlreiche Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen den Weg leuchten. Um 17 Uhr startet der Umzug am Jacobsonplatz und endet nach etwa 30 Minuten auch wieder dort. Im Anschluss verteilt der Nikolaus an die Kinder Süßigkeiten, bevor er sich wieder auf die lange Heimreise macht.