In eigener Sache...

Katharina Hölscher neu beim „Beobachter”

Die Tageszeitung Seesener „Beobachter“ hat Verstärkung bekommen.

Seit dem 1. November ist die Seesenerin Katharina Hölscher als Mediaberaterin für den Verlag tätig. Die 35-jährige Wirtschaftinformatikerin, die am Jacobson-Gymnasium im Jahr 2001 ihr Abitur abgelegt hat, hat lange Zeit in der Automobilbranche gearbeitet, war unter anderem für Porsche und Mercedes Benz tätig, zwischenzeitlich gar in Dubai. Später wechselte Katharina Hölscher in die Versicherungsbranche, um dann nach einer Zeit der Selbstständigkeit zusätzlich in die Medienbranche beim benachbarten Gandersheimer Kreisblatt in der Kur- und Festspielstadt einzusteigen. Nun ist Katharina Hölscher vormittags beim Seesener „Beobachter“ im Einsatz, und auch hier für die Anzeigenakquise insbesondere auch über die Kreisgrenzen hinaus tätig. Der „Beobachter“ heißt Katharina Hölscher im Team herzlich willkommen.