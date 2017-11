Jahresabschluss 2016 passiert einstimmig den Rat der Stadt Seesen

Viel in Schulen investiert / Schwachstelle weiter der Straßenausbau / Hochwasserschutz im Blick

Noch einmal kam am Mittwochabend der Rat der Stadt Seesen zusammen – das letzten Mal im Kalenderjahr 2017 – und obwohl die Tagesordnung an sich relativ überschaubar war, so gab es doch einiges zu beschließen und zu diskutieren. Weil im Anschluss an die Ratssitzung auch noch ausführliche Informationen zum aktuellen privatisierten Ausbau der Autobahn A 7 erfolgte, dauerte die Sitzung länger als gewohnt.Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte dürfte zweifellos der beschlossene Jahresabschluss 2016 der Stadt Seesen gewesen sein. Nachdem im Januar dieses Jahres im Rat erst die Abschlüsse 2013 bis 2015 beschlossen wurden, lag nun also bereits der Jahresbericht 2016 mit Prüfbericht vor. Der Ergebnishaushalt schließt dabei mit einem Überschuss ab. Das Zahlenwerk zusammengefasst ergibt eine Bilanzsumme von 67,554 Millionen Euro, und einen Überschuss von knapp 900.000 Euro.