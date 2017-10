Jetzt neu! Kinder-Kultur-Kiste zum Ausleihen

Auch die Stadtbücherei Seesen hat eine Kiste erhalten. „Mit der Ausleihe der Kiste soll die interkulturelle Arbeit der Kindertagesstätten gestärkt werden“, macht Büchereileiterin Daniela Spötter deutlich. In der Kiste befinden sich Bilderbücher zu verschiedensten Themen, unter anderem zu Flucht, Toleranz, Ankommen in der Fremde und Leben in der Fremde, Anderssein, Freundschaft und einiges mehr (Foto rechts). Auch Ordner und CDs mit vielen Praxiskonzepten für die Beschäftigung mit anderen Kulturen und eine Handpuppe befinden sich in der Kiste. Kurzum: Ein interessantes Angebot mit 22 aktuellen Medien zu den Themen für alle Kindergartengruppen.Die Kiste kann ab sofort in der Stadtbücherei Seesen für Einrichtungen ausgeliehen beziehungsweise reserviert werden. Ein Anruf unter (05381) 947411 genügt.