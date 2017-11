Jubiläum im Markthaus

Seesen : Markthaus |

35. Geburtstag wird am 15. und 16. Dezember gefeiert

Im Dezember feiert das Markthaus sein 35-jähriges Jubiläum. Grund genug, die Bevölkerung an diesem Jubiläum teil haben zu lassen. Freitag, 15. Dezember und Sonnabend, 16. Dezember soll für alle Kunden zu einem einmaligen Erlebnis werden. Neben zahlreichen Sonderangeboten in allen Geschäften heißt es unter anderem, bei stündlich wechselnden Spielen wertvolle Einkaufsgutscheine zu sammeln. Ob Jubiläumspoker, Glücksrad, Glückswürfel oder Tischfußball, Jung und Alt haben die Möglichkeit, ihr Glück zu versuchen und jeweils zehn Euro zu gewinnen.

Der täglich angebotene Adventskaffee – mit Sahnetorte und Kaffee für 1,50 Euro – bietet Gelegenheit, sich besinnlich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Auch das Festprogramm ist abwechslungsreich gestaltet, ob Zithermusik, Florian Echo, Clown Figaro, Männerstimmen Kirchberg, Quasimodo Knöterich oder die große Samba-Show am Freitagabend, es deckt alle Wünsche an guter und vielseitiger Unterhaltung ab.

Schon heute sollten sich die Kunden des Markthauses die beiden Jubiläumstage fest in ihrem Kalender vormerken.