Kartentricks und Mikroskope

Infonachmittag am Jacobson-Gymnasium

Im Sommer steht der alljährliche Generationswechsel am Jacobson-Gymnasium Seesen an.

Im Juni werden die Abiturienten am Ende ihrer Schullaufbahn in der Aula des Schulzentrums feierlich verabschiedet und Anfang August werden dann die neuen Fünftklässler am JGS an gleicher Stelle herzlich willkommen geheißen. Für letztere und deren Eltern gab es jetzt die Gelegenheit, das Jacobson-Gymnasium schon einmal kennenzulernen.Der Schulleiter des Seesener Gymnasiums, Stefan Bungert, begrüßte zunächst die Gäste im Pädagogischen Zentrum der Schule. Dem folgte eine Vorführung der Schwertkampf-AG unter Leitung von Katrin Döscher als ein Beispiel dafür, was das JGS neben dem „normalen” Unterricht noch alles zu bieten hat.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe des Beobachters vom 13. Februar.