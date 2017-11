Keine Notfallversorgung in Seesen?

Für Aufregung sorgte am heutigen Donnerstag in Seesen im Verlauf des Tages die Nachricht, dass in den Asklepios Kliniken bis zum morgigen Freitag um 8.30 Uhr keine Notfälle mehr aufgenommen werden können. Was dahinter steckt? Die Pressestelle erklärte dazu soeben: Heute um 8.30 Uhr hat die Klinik lediglich einen von insgesamt vier Bereichen der Notfallversorgung – den Aufnahmebereich für neurochirurgische Notfälle – von der Notfallzuführung durch die Rettungsdienste abgemeldet. Der Grund: Die Bettenkapazitäten in dieser Abteilung waren zu diesem Zeitpunkt voll ausgelastet, außerdem gab es kurzfristig Krankmeldungen beim Personal. Inzwischen stehen die Kapazitäten (Betten, Personal) wieder zur Verfügung, so dass die Neurochirurgie bereits seit 15 Uhr wieder vollumfänglich an der Notfallversorgung teilnimmt. Wichtig: Die Patienten aus den anderen drei Notaufnahmebereichen, also die internistischen, chirurgischen und neurologischen Notfallpatienten, waren nicht betroffen. Diese Bereiche der Notfallversorgung waren und sind wie üblich voll einsatzfähig, also uneingeschränkt aufnahmebereit.