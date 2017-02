Am 31. März und am 1. April findet ein Kinder-Basar in Rhüden; diesmal aber in der ehemaligen katholischen Kirche in Rhüden, Maschstraße 17 statt.

Auf dem Basar werden gut erhaltene Spielsachen, Kinderkleidung, Babyzubehör sowie Schuhe angeboten. Am Freitag steht wieder das beliebte Moonlight-Shopping in der Zeit von 20 bis 22 Uhr auf dem Plan. Schwangere Frauen haben die Möglichkeit, mit einer Begleitperson schon von 19 bis 20 Uhr durch die angebotenen Sachen zu stöbern. Am Folgetag wird der Kinder-Basar von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet sein.Die Annahme der Kleidung, Spielsachen, Schuhen sowie Babyzubehör erfolgt am Freitag von 9.30 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr. Die Abholung sich dann am Sonnabend in dem Zeitraum von 16 bis 16.30 Uhr.Von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr steht Nina Schmincke am 8. März für nähere Informationen beziehungsweise Nummernvergabe unter der Telefonnummer (0152) 34144644, zur Verfügung.