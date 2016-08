Stiftung des Lions Clubs Bad Gandersheim-Seesen spendet neue Bücherkiste

Am Mittwoch dieser Woche konnte sich das Team der Stadtbücherei Seesen über eine neue Medienkiste freuen, die für alle Einrichtungen entleihbar sein wird.

Die Stiftung des Lions Clubs Bad Gandersheim-Seesen, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Dieter Brinkmann und Bernd Frerichs und dem Präsidenten des Lions Clubs Bad Gandersheim-Seesen, Hartmut Jürgens, sowie Christoph Görtler spendete der Bücherei eine Medienkiste zum Thema „Kinder der Welt“ für Kindergartenkinder, die von der ekz (Einkaufszentrale für Bibliotheken) zusammengestellt wurde.Die beiden Vorstandsmitglieder der Stiftung des Lions Clubs sowie Lions-Mitglied Christoph Görtler übergaben gemeinsam die beiden Kisten an Daniela Spötter, Mitarbeiterin der Bücherei Seesen. „Es ist schön, dass wir mit dieser Spende das große Angebot der Bücherei erweitern können“, freute sich Bernd Frerichs und Stiftungsvorstandskollege Dieter Brinkmann ergänzte: „Die letzten beiden Medienkisten haben wir vor drei Jahren an die Stadtbücherei gespendet. Und dass es eine so rege Nachfrage nach diesen Bücherkisten gibt, zeigt uns, dass wir mit der Aufstockung dieses Angebotes genau richtig gehandelt haben.“Daniela Spötter lobte das Engagement der Stiftung des Lions Clubs Bad Gandersheim-Seesen. „Auch die neue Kiste steht allen Einrichtungen zur Ausleihe zur Verfügung“, erklärte sie. Die Medienkisten werden von den Seesener Kindern und Erziehern rege ausgeliehen, wenn diese bestimmte Themen in ihrer Gruppe oder Klasse durchnehmen.Die Stadtbücherei Seesen bietet allen Einrichtungen die Möglichkeit an, Medienkisten zu bestimmten Themen kostenlos für die Dauer von sechs Wochen zu entleihen. Die Medienboxen wurden bereits fertig zusammengestellt und enthalten jeweils zirka 25 informative Medien zu bestimmten Themen.Die Inhalte orientieren sich am Unterricht oder an Themen, die im Kindergarten und der Schule behandelt werden. Die Kisten beinhalten hauptsächlich Bücher, aber auch CDs, CD-ROMs und DVDs.