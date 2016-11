Kirchenmusikalische Veranstaltungen in St. Andreas

Auftakt mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach am 3. Dezember

Im Dezember gibt es mehrere kirchenmusikalische Veranstaltungen in der St. Andreas-Kirche.

Den Auftakt macht das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Davon sind am 3. Dezember um 18 Uhr die Kantaten 1 bis 3 sowie der berühmte „Halleluja“ Chor aus dem Messias zu hören. Die Kantorei an St. Andreas, Seesen, die Kantorei an St. Katharinen Braunschweig und diverse Sänger aus dem Bereich der Landeskirche werden dieses Konzert gestalten. Die Leitung hat Landeskirchenmusikdirektor Claus-Eduard Hecker. Karten zum Preis von 15/10 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.Am Sonntag, 11. Dezember, findet nachmittags um 17 Uhr wieder das traditionelle Advents- und Weihnachtssingen mit allen Musikgruppen an St. Andreas statt. Der Eintritt zu dieser beliebten Veranstaltung ist frei.Am Freitag, 16. Dezember, findet um 19 Uhr ein weihnachtliches Konzert mit dem Jugend- und Gospelchor an St. Andreas statt. In der mit Kerzen erleuchteten Kirche werden besinnliche vorweihnachtliche Stücke ebenso zu hören sein, wie auch rhythmische Gospelstücke. Die Leitung hat Propsteikantor Andreas Pasemann, der ebenfalls am Klavier zu hören ist. Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist frei.