Sie ist in Seesen keine Unbekannte mehr: Wanda Gehl aus Göttingen (im Bild links) hatte vor einigen Jahren nicht nur schon einmal ihre eigenen Werke in der Harzstadt ausgestellt.

In diesen Tagen hielt die Künstlerin und Dozentin auch zum bereits fünften Mal einen Malkurs im Seminarraum des Städtischen Museums ab. Die Teilnehmerinnen aus Seesen und Umgebung schufen farbenfrohe Werke in Acryl und zeigten sich am Ende des Workshops glücklich und zufrieden mit ihren Schöpfungen.