Markthaus: Große Frühjahrs- Modenschau

Am Donnerstag, 30. März, zeigt das Markthaus Seesen ab 19 Uhr, was der Frühling modisch und aktuell bereithält.

Sportlich, elegant und farbenfroh werden sich die Damen und Herren des Modehauses Schwager dem Publikum präsentieren.Ein besonderer Höhepunkt wartet dann in der Pause. Hier heißt es „Schiff Ahoi“ und der bekannte Einbecker Shanty-Chor entführt alle Besucher auf eine musikalische Reise mit Wind und Meer.Im Anschluss an die Modenschau können – nur an diesem Abend – wieder die begehrten „Vorteilsgutscheine“ erworben werden. Dann heißt es wieder 15 Euro zahlen – und für 20 Euro einkaufen. Die Gelegenheit hat man gleich nach der Modenschau, denn bis 22 Uhr heißt es: „Shoppen nach Frühlingslust“.Wer im Frühjahr 2017 modisch auf dem neuesten Stand sein möchte, sollte sich also schon einmal den 30. März vormerken.