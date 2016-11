Markthaus Seesen im ABBA-Fieber

Am 16. Dezember gastiert die Band „Sound of Sweden“ in Seesen / Festliche Einkaufsnacht

Wieder ist es der Werbegemeinschaft des Markthauses und dem Centermanagement gelungen, in der Vorweihnachtszeit ein besonders Highlight für die Kunden und Besucher des Markthauses zu starten.

Mit der ABBA-Live-Formation „Sound of Sweden“ ist es gelungen, eine international ausgezeichnete Künstlerband zu arrangieren.Sie erhielt die Auszeichnungen „Künstler des Jahres 2006 & 2009“, Auszeichnung von RTL in Luxemburg für „Die beste Oldie-Show der letzten zehn Jahre“. In Frankreich erhielt „Sound of Sweden“ das „Silberne Nordkreuz“ und 2010 wurden sie mit dem „Artist Allstars Award“ ausgezeichnet.Nur durch Verhandlungen konnte ein Auftritt in Seesen erreicht werden, denn die ABBA-Live-Formation ist stets ausgebucht und bestreitet nationale und internationale Konzerte.Es lohnt sich also, den authentischen Live-Auftritt der ABBA-Live-Formation in Seesen zu erleben und sich auf eine Zeitreise in die 70er zu begeben, wo weiß geschnürte Lederlackstiefel, Hotpants, Miniröcke und Maximäntel „in“ waren. Den 16. Dezember sollte man sich daher dick anstreichen und vormerken.Wer kennt sie nicht die Lieder „Mamma Mia“, „Dancing Queen“, „Money Money“ und viele mehr. Verbunden ist der ABBA-Auftritt natürlich wieder mit einer „festlichen Einkaufsnacht“ mit vielen Top-Angeboten aller Geschäfte des Markthauses.