Kunstausstellung mit abstrakter und expressiver Malerei im Städtischen Museum

Im November hält abstrakte und expressive Malerei Einzug ins Städtische Museum am Wilhelmsplatz. Unter dem Titel „Meine schöne Augenweide”stellen die zwei Göttinger Künstlerinnen Renate Wanda Gehl und Ingrid Schumacher ihre von Natureindrücken inspirierten Werke im ehemals herzoglichen Jagdschloss aus. Es handelt sich dabei um Malerei, Zeichnungen und Scherenschnitt-Collagen in unterschiedlichen Techniken wie zum Beispiel Aquarell, Acryl, Öl, Pastell und Druck.Erlebtes und Beobachtetes, eine Stimmung oder Erinnerung werden zu Bildideen, die spannend komponiert den Betrachter in teils kräftiger, dynamischer aber auch reduzierter, stiller Herangehensweise nahegebracht werden. Stets spielt die Landschaft, die Natur im Licht dabei eine zentrale Rolle. Die Ausstellung wird am kommenden Mittwoch, 1. November 2017, um 19 Uhr im Städtischen Museum von Bürgermeister Erik Homann eröffnet; die Künstlerinnen sind anwesend.Im Rahmen der Ausstellung wird es zwei weitere Termine für Kunstinteressierte geben: Am Dienstag, 14. November, 18 Uhr 30 wird Wanda Gehl einen Vortrag zum Thema „Expressive Malerei” halten und anschließend durch die Ausstellung führen. Und am Samstag, 18. November, findet im Seminarraum des Museums von 10 bis 18 Uhr ein Workshop mit dem Titel „Interessante Techniken der Acrylmalerei” statt. Informationen dazu sind erhältlich und Anmeldungen können vorgenommen werden direkt bei Wanda Gehl, Telefon (0551) 3039902 oder Mobil: 0160-2289943.Die Ausstellung „Meine schöne Augenweide” ist zu sehen bis zum 30. November zu den Öffnungszeiten des Städtischen Museums: Dienstag bis Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr.