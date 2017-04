Motorradmarkt Nummer 5

Seesen : Motorradmarkt |

„Chain Crew” Seesen lädt am 22. April ein / Freier Eintritt und „After-Show-Party“ mit Live-Musik

Viele möchten ein Motorrad verkaufen oder suchen zum Neueinstieg ein Zweirad und wollen sich einfach mal nach gebrauchten Motorrädern, Mopeds oder Rollern umsehen.

Aus diesem Grund veranstaltet die „Chain Crew“ Seesen bereits zum fünften Mal einen Motorradmarkt, bei dem private Verkäufer und Händler gratis ihre Fahrzeuge ausstellen und zum Kauf anbieten können. Die „Crew“ stellt sich hierbei als Vermittler auf und bietet einen bunten Nachmittag „rund ums Zweirad“. Jeder kann seinen Roller, sein Motorrad, sein Mofa oder auch sein Quad mitbringen und an einem Platz am Crew-Haus positionieren. Alles ist gebühren- und provisionsfrei. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung geht am Sonnabend, 22. April, über die Bühne, und zwar in Seesen, In der Dehne 1A. Um 11 Uhr geht’s los. Ein Verkaufsblatt für das Motorrad wird bereitgestellt und interessierte können sich mit dem Besitzer über Details und Preise unterhalten oder eine Probefahrt machen.

Zweiradbegeisterte sind natürlich ebenfalls herzlich eingeladen, an diesem Tag dabei zu sein, um sich über den aktuellen Markt zu informieren oder einfach nur „Benzin zu reden“. Auch Teilehändler können gerne ihre Neu- oder Gebrauchtteile anbieten. Einfach einen Tisch mitbringen und sich einen geeigneten Platz dafür suchen.

Natürlich werden heutzutage Verkäufe hauptsächlich über das Internet abgewickelt, aber mehr Spaß macht es doch, das gesuchte Teil in der Hand zu halten und über Preis und Zustand zu sprechen. Und ob man nun wirklich gut auf dem Motorrad sitzt, erfährt man erst, wenn man es einmal Probe gefahren hat.

Das Programm wird abgerundet durch ausgestellte Umbauten verschiedener Motorrad-Fabrikate, Bekleidungsstücke und durch die Versorgung mit Getränken und Grillwaren zum Selbstkostenpreis.

Ein Händler beantwortet Fragen zum ausgestellten Elektro-Bike.

Die Aftershow-Party beginnt um 19 Uhr. Die Band „R.E.A.C.H.“ eröffnet die Livemusik, ab 20 Uhr heizt dann die Band „Crew X“ aus Bad Grund den Besuchern ein, bevor zu späterer Stunde „Three“ aus Goslar mit ihrem Debütauftritt aufwartet. Hauptact ist in diesem Jahr die Band „The Spoons“ aus Seesen.

Für alle, die vielleicht ein Bierchen trinken möchten, wird natürlich ein überwachter Parkplatz für das Motorrad bereitgestellt.