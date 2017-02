MTV-Konzert findet am 8. April statt

Der Ersatztermin für das am 21. Januar ausgefallene Neujahrskonzert des Volkstümlichen Blasorchesters des MTV Bornhausen steht fest.

Das beliebte Konzert wird nun am Sonnabend, 8. April, um 20 Uhr, im großen Saal des Hotels „Wilhelmsbad“ in Seesen nachgeholt. Die erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer den Ersatztermin am 8. April nicht wahrnehmen kann, kann seine Karten an denjenigen zurückgeben, bei dem er sie erworben hat.