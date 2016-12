MTV Seesen lädt zum Neujahrsempfang

Im Namen des Vereinsvorstandes lädt der 1. Vorsitzende des MTV Seesen, Jürgen Alms, alle Mitglieder des MTV-Sportrates sowie alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter des Vereins recht herzlich zu einem Neujahrsempfang am Freitag, 6. Januar, um 19 Uhr, in den MTV-Treff auf der Harzkampfbahn ein.

Einen derartigen Neujahrsempfang macht der MTV hiermit zum ersten Mal. Er hat folgenden Hintergrund: Ohne Ehrenamtliche und ohne Übungsleiter geht gar nichts im Vereinsleben. Deshalb möchte sich der Vorstand einmal bei allen Eingeladenen für die geleistete Arbeit im MTV bedanken. Außerdem wird Jürgen Alms einen kleinen Rückblick auf das zurückliegende Jahr, sowie einen Ausblick auf 2017 geben. Natürlich sollen auch gute Gespräche in einer netten Atmosphäre nicht zu kurz kommen. Für das leibliche Wohl ist an diesem Abend selbstverständlich auch gesorgt. Damit besser geplant werden kann, bittet er bei Teilnahme um Nachricht (per Mail oder telefonisch) bis zum 1. Januar 2017.