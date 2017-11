Münchehöfer Weihnachtsmarkt öffnet am Sonnabend seine Pforten

Beginn um 14.30 Uhr mit einer stimmungsvollen Andacht von Pastorin Melanie Mittelstädt

Mit dem Ende des Kirchenjahres und der Zeit des Erinnerns und Trauerns im November wird am kommenden Wochenende mit dem 1. Advent auch die Zeit der Freude, die uns die Geburt Jesu ankündigt, eingeläutet. So auch im südlichsten Stadtteil, wo traditionsgemäß am ersten Adventssonnabend der Münchehöfer Weihnachtsmarkt gefeiert wird. Seit nunmehr fast 50 Jahren organisieren die örtlichen Vereine und Verbände den kurzweiligen Nachmittag mit allerlei Unterhaltung, Speis und Trank. Seit geraumer Zeit findet das Fest nun schon auf dem örtlichen Schulhof und in den Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses sowie in der Turnhalle statt.Beginnen wird die Veranstaltung zunächst um 14.30 Uhr mit einer stimmungsvollen Andacht von Pastorin Melanie Mittelstädt im Dorfgemeinschaftshaus, wo im Anschluss die Kirchengemeinde Sankt Antonius Kaffee und Kuchen für die Gäste bereit hält. Gleich nebenan in der Turnhalle erwartet alle Handarbeitsbegeisterte ab 15 Uhr die Ausstellung der kreativen Hände.An gleicher Stelle wird der Schützenclub Bärenbruck wieder, das im letzten Jahr sehr beliebte, Lichtpunktschießen anbieten. Auf dem Schulhof erwartet die Besucher dann eine große Auswahl an warmen und kalten Durstlöschern und an leckeren Speisen. So wird auch in diesem Jahr wieder selbst gemachte Schlachtebrühe von der Liedertafel an den Mann gebracht.Aber auch die Bratwurst von der Feuerwehr oder das Fischbrötchen vom Siedlerbund dürfen natürlich nicht fehlen. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von den Kindergartenkindern und von den kleinen Sängerinnen und Sängern des Schulchores.Wer die Überraschung liebt und gerne etwas für den guten Zweck ausgibt, ist beim Losverkauf des DRK genau richtig, denn dort warten wieder tolle Preise auf die Gewinner. Der absolute Höhepunkt des Nachmittages ist natürlich, und das ganz besonders für die kleinen Gäste, der Besuch des Weihnachtsmannes, der sein Kommen schon fest zugesagt hat.Wer also noch nichts vorhat, und Lust auf einen stimmungsvollen und kurzweiligen Nachmittag hat, der ist herzlich zu diesem schönen Weihnachtsmarkt eingeladen. Die Münchehöfer Vereine und Verbände freuen sich jedenfalls über viele Gäste aus nah und fern.