Museums-Besuch aus Fernost

Japanische „Steinway & Sons-Delegation” kam in die Harzstadt

Eine Woche lang sind sie in Deutschland unterwegs, und neben Berlin, Dresden und Hamburg steht auch die Harzstadt Seesen fest im Reiseplan der zwölf Besucher aus Fernost. Sie arbeiten für Steinway & Sons Japan, sind Händler und Techniker und wollen im Ursprungsland des Unternehmens natürlich auch die Geburtsstätte der Klavierbaudynastie erkunden. Reiseleiter Shinji Mishima, seines Zeichens Chefverkäufer von Steinway & Sons in Tokio, ist nicht das erste Mal in Seesen. Schon seit Jahren bringt er seine Landsleute regelmäßig in die Stadt.Anlaufstelle war wie immer das Städtische Museum, wo Dirk Stroschein die Gruppe zunächst nur kurz willkommen hieß, bevor es in die benachbarte St.-Andreas-Kirche ging. Dort hatte sich Propsteikantor Andreas Pasemann Zeit genommen, den Besuchern nicht nur die Geschichte der Silbermann-Orgel vorzustellen, sondern sie mit dem Spiel einer Fuge von Mendelssohn-Bartholdy auch an ihrem Klang teilhaben zu lassen. Der Bezug zu Steinway ergab sich wie selbstverständlich: Heinrich Engelhard Steinweg hatte selbst Orgelbau erlernt und in dieser Kirche im Mai 1825 die Seesenerin Juliane Thiemer geheiratet. Der Beginn einer erfolgreichen Familiengeschichte.Im Museum erfuhren die japanischen Gäste dann weitere interessante Details zur Seesener Zeit des Klavierbauers und manch unterhaltsame Anekdote aus der Familienüberlieferung. Höhepunkt war aber der Steinway-Saal mit seinen historischen Instrumenten. Besonders das Tafelklavier von 1853, der erste „Steinway & Sons” wurde genau in Augenschein genommen und abgelichtet. Vor dem Flügel aus dem Jahr 1864 gingen die Besucher teils sogar in die Knie, auch die Unterbaukonstruktion wurde von den Experten genau gemustert.Den nachmittäglichen Abschluss bildete ein Rundgang durch die Stadt. Museumsleiter Dirk Stroschein führte die Besucher auf den Spuren Steinwegs durch die Straßen und zum ehemaligen Standort des Wohnhauses der Familie in der heutigen Poststraße / Ecke Bollergasse. Auch am Jacobsonplatz vor dem ehemaligen Alumnat und neuen Kulturzentrum „Jacobsonhaus” wurde Station gemacht. Das Haus war kurz nach seiner Errichtung im Jahr 1889 von William Steinway bei einem seiner Besuche besichtigt worden. Vom heutigen Seesener Rathaus erfuhr die Gruppe, dass der Ehrenbürger hier bei seinen Aufenthalten stets genächtigt hatte – damals diente es noch als Hotel – und dass die Figur vor dem Rathaus ein anderer bedeutender Vornamens-Vetter von ihm ist: Wilhelm Busch, der als Erfinder des Comics und damit – nach Japan übersetzt – auch des Manga bezeichnet werden kann. Am Ende des Besuches war sicher: Die Harzstadt wird auch in Zukunft einen festen Platz im Reiseplan der japanischen Steinway-Gruppe behalten.